Пластический хирург перечислил возможные осложнения после блефаропластики

Блефаропластика — одна из самых популярных пластических операций, но к ее проведению есть противопоказания. Например, проблемы с сердцем и свертываемостью крови, рассказал РИАМО пластический хирург Владислав Григорянц.

Пластика век занимает третье место в рейтинге пластических операций после маммопластики и липосакции. По словам доктора, блефаропластику делают часто из-за моментального омолаживающего эффекта, низкой травматичности и быстрой реабилитации.

«В среднем операция длится около двух часов, зачастую пациенту даже не требуется госпитализация. При этом, если пациент следует рекомендациям хирурга, риск осложнений сводится к нулю», — отметил Григорянц.

Ни один специалист не возьмется за операцию, если у пациента проблемы с сердцем и свертываемостью крови, опухоли, острые инфекции и обострение хронических заболеваний. Пластика век противопоказана при сухости глаз, конъюнктивите, высоком внутриглазном давлении и нарушении целостности кожи в зоне операции.

«Нельзя проводить операцию беременным и кормящим женщинам», — добавил хирург.

По словам врача, каждый человек, который решается на блефаропластику, должен думать и об осложнениях, которые могут возникнуть после операции. Сильной боли не будет, но может появиться дискомфорт и слезотечение. У пациента может появиться отек и синяки. Эксперт посоветовал после хирургического вмешательства избегать нагрузок и долгой работы за компьютером.

«Во время проведения операции на верхнем веке могут слегка опуститься брови. Осложнения блефаропластики нижних век — риск выворота, слезотечения. Впрочем, при проведении операции опытным хирургом риск осложнения минимальный», — заключил врач.