Пациенты детского хосписа Подмосковья побывали в контактном зоопарке Коломны

Пациенты детского областного хосписа и их родители побывали в контактном зоопарке «Горки» в округе Коломна, где есть возможность не только посмотреть на животных, но и покормить и поухаживать за ними, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это равносильно зоотерапии, методу лечения, при котором животные помогают улучшить физическое и психологическое состояния человека. Этот метод очень эффективно помогает в стабилизации психо-эмоционального состояния паллиативных пациентов. Дети танцевали с ростовой куклой енота, водили хоровод, фотографировались, гладили настоящего енота в руках ростовой куклы.

Прогулка по зоопарку принесла много новых впечатлений: ребята увидели здесь верблюда, осликов, бобров, страусов, большое количество птиц, покормили лошадей, кроликов и оседлали большую черепаху, покатались верхом на лошади.

«Одной из главных целей паллиативной медицины является максимальное повышение качества жизни пациента. А это зависит не только от медицинских препаратов, но и от социализации и психологически-эмоционального комфорта», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Координационный центр паллиативной помощи занимается вопросами паллиативной помощи по всему Подмосковью для взрослых и детей. Задать все вопросы можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.