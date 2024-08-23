Пациентку с перекрутом маточной трубы спасли в Видновском перинатальном центре

В Видновский перинатальный центр поступила 28-летняя местная жительница с резкими болями внизу живота, которые были в течение суток. Пациентке в экстренном порядке провели лапароскопию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Во время операции обнаружили, что ампулярный отдел маточной трубы слева перекрутился через спайку, и в нем нарушилось питание. Приняли решение и рассекли спайку, раскрутили, восстановили кровоснабжение в маточной трубе при помощи теплого физраствора, и в течение буквально 10 минут увидели тенденцию к восстановлению питания», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Акушеры-гинекологи отмечают, что в таких случаях трубу обычно удаляют. Но врачи решили пойти другим путем из-за молодого возраста пациентки, которая еще не познала радость материнства.

«Уже в первые послеоперационные часы у пациентки прекратились боли, и женщина чувствует себя удовлетворительно. Температуры и маркеров воспаления не наблюдаем. Надеемся, что труба полностью восстановится. Будем делать динамическую лапароскопию», — отметил Соваев.

Доктор обратил особое внимание на то, что обычно перекручиваются кисты, опухолевидные образования, а здесь труба. В длительной практике акушера-гинеколога — это первый такой случай, когда ампулярный отдел трубы перекрутился через спайку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.