Пациентка Кстовской центральной районной больницы заявила, что после полостной операции ей не разрешили воспользоваться лифтом. В день выписки женщина спускалась с четвертого этажа по лестнице, сообщает pravda-nn.ru .

По словам женщины, ей было трудно ходить, а врачи запретили поднимать тяжести. Лифтер объяснила отказ тем, что подъемник предназначен только для лежачих и тяжелобольных. Как утверждает пациентка, сотрудница оставила ее объяснения о недавней операции без внимания.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что больница провела служебную проверку. Инцидент произошел 13 ноября: в этот день врачи выписали женщину в удовлетворительном состоянии.

В больнице пояснили, что лифт перевозит тяжелобольных и маломобильных пациентов. Выписывающиеся после операций тоже могут им пользоваться, но помощь нужно заранее согласовать с персоналом отделения. По данным больницы, женщина с такой просьбой не обращалась.

По итогам проверки администрации поручили лучше информировать пациентов о пользовании лифтом и помощи при выписке. Лифтер прошла дополнительный инструктаж по корректному общению. 24 ноября представитель администрации принес пациентке извинения и рассказал о принятых мерах. Женщина приняла извинения и осталась удовлетворена ответом.

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