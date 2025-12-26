Пациентам в Подмосковье будут напоминать о телемедицинских консультациях через МАХ

В Московской области пациенты могут воспользоваться телемедицинской консультацией для получения рекомендаций врача, продления электронного рецепта на льготные лекарства, а также обсуждения итогов диспансеризации или исследований.

Чат-бот Денис в мессенджере МАХ помогает записаться на телемедицинскую консультацию. После записи пациент получает ссылку на консультацию в момент регистрации и повторно — за два часа до онлайн-приема. Для участия в консультации достаточно перейти по полученной ссылке, пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С помощью цифрового помощника также можно записаться к врачу, заказать электронную справку или продлить рецепт. Для начала работы с ботом необходимо перейти по ссылке https://max.ru/eregistratura_mo_bot и согласиться на обработку персональных данных. Для записи потребуется указать контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике Московской области. Все записи через чат-бот автоматически отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.