Пациентам МОНИИАГ стали доступны услуги доул

В марте 2025 года Московский областной НИИ акушерства и гинекологии начал свое сотрудничество с профессиональными доулами. Теперь любая пациентка института, если позволяет состояние ее здоровья, может пригласить на роды профессиональную помощницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Моральная поддержка и помощь доул в родах — востребованная опция перинатальных центров Подмосковья, которая теперь доступна и пациентам МОНИИАГ. Несмотря на то, что доулы — не врачи, а скорее специалисты по релаксационным техникам, создающие приятную и добрую атмосферу для появления на свет малышей, наши новые коллеги имеют медицинское образование, что, безусловно, должно помочь во взаимодействии врачей, акушеров и будущей мамы», — сказала врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Татьяна Забелина.

Как сообщили в институте, несмотря на небольшие площади столичного здания на Покровке, где работают акушеры МОНИИАГ, в институте ведутся подготовительные работы по оборудованию палат для размещения женщин, которые хотят рожать в сопровождении доул.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

17.06.24