Пациент Домодедовской больницы вернулся в Узбекистан после 13 операций

Гражданин Узбекистана, пострадавший в тяжелом ДТП, после лечения в Домодедовской больнице вернулся на родину для продолжения лечения. Он перенес 13 операций и провел более двух месяцев в реанимации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодого гражданина Узбекистана экстренно госпитализировали в Домодедовскую больницу в июле после тяжелого ДТП. У него диагностировали множественные травмы, в том числе закрытую травму брюшной полости и переломы обеих голеней. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

«За время пребывания в стационаре пациенту было выполнено 13 операций на органах брюшной полости, включая резекции, санации и наложение стом для восстановления работы желудочно-кишечного тракта и билиарной системы», — рассказал Сергей Оськин, врач-хирург хирургического отделения № 2 стационара № 2 Домодедовской больницы.

Пациент провел в отделении интенсивной терапии более двух месяцев. Хирурги и реаниматологи уделяли особое внимание борьбе с инфекционными осложнениями. Совместная работа позволила стабилизировать его состояние.

Затем мужчину перевели в общехирургическое отделение. Позднее при содействии посольства Узбекистана его направили на родину для дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.