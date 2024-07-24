Врач Эдигер: видения при клинической смерти не связаны с загробной жизнью

Люди, пережившие клиническую смерть, склонны делиться образами «из мира иного». Они рассказывают полуфантастические истории про душу, покидающую тело, рай или ад, общение с умершими близкими. Однако мифы о потустороннем происхождении таких видений развеял врач-патологоанатом Александр Эдигер, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам медика, подобные эпизоды, свидетелем которых становится человек при клинической смерти, обусловлены одним единственным феноменом — гипоксией мозга.

«Это лишение на короткое время, в течение максимум полутора-двух минут, мозга и центральной нервной системы кислорода, и, соответственно, энергетического обмена», — заявил Эдигер.

Патологоанатом утверждает, что все эти образы состоят из воспоминаний, которые человек когда-то видел при жизни. Подобные «видения» возникают далеко не у всех пациентов. Это — некие отображения внешности людей, ситуаций и картин со световыми вспышками, указал эксперт.