Ефимов: в Москве благоустроят набережную Захарковского карьера

сегодня в 09:16

Стартовала разработка проекта планировки территории комплексного благоустройства набережной Захарковского карьера на территории развивающегося микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском на западе Москвы, сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день там ведутся работы по благоустройству. Реализацией проекта займется инвестор.

«Проектом планировки территории предусмотрено комплексное благоустройство набережной Захарковского карьера. На территории планируется размещение серфинг-центра площадью 30 тыс. кв. м, конгресс-холла площадью почти 6 тыс. кв. м, а также японского сада и центрального ландшафтного парка площадью 6,6 га», — уточнил вице-мэр.

Центральный парк с японским садом будет объединен с набережной карьера, что составит несколько километров прогулочных маршрутов. Площадь водоема — почти 30 га.

«Площадь обновленного участка набережной составит около 51,5 гектара. Реализация проекта позволит организовать продуманное общественное пространство с возможностью активного и тихого отдыха. Кроме того, благоустройство создаст новые пешеходные и велосипедные маршруты», — подчеркнула председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завершить строительство уникального крытого серфинг-центра на территории СберСити планируется в 2028 году.