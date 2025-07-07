сегодня в 09:15

Депутат Госдумы Полякова в Подольске передала штурмовикам СВО ключи от багги

Депутат Госдумы Федерального собрания Алла Полякова во время рабочего визита в Подольск вручила ключи от автомобиля багги бойцу СВО Артему Горшенину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Горшенин является командиром штурмовой роты ВДВ, кавалер трех орденов Мужества. Служит на Запорожском направлении.

«Спасибо за смелость и преданность делу. Скорейшего возвращения к семье с победой», — сказала Полякова.

Также в зону спецоперации военнослужащим передали инструменты, продукты, маскировочные сети.

Багги — это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. В отличие от традиционных автомобилей у него открытая конструкция, что позволяет автомобилю быть более лёгким и маневренным.

Также Полякова в Подольске в ходе рабочего визита передала участникам специальной военной операции квадрокоптер и комплектующие для него, детектор дронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.