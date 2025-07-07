Депутат Госдумы Полякова в Подольске передала штурмовикам СВО ключи от багги
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
Депутат Госдумы Федерального собрания Алла Полякова во время рабочего визита в Подольск вручила ключи от автомобиля багги бойцу СВО Артему Горшенину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Горшенин является командиром штурмовой роты ВДВ, кавалер трех орденов Мужества. Служит на Запорожском направлении.
«Спасибо за смелость и преданность делу. Скорейшего возвращения к семье с победой», — сказала Полякова.
Также в зону спецоперации военнослужащим передали инструменты, продукты, маскировочные сети.
Багги — это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. В отличие от традиционных автомобилей у него открытая конструкция, что позволяет автомобилю быть более лёгким и маневренным.
Также Полякова в Подольске в ходе рабочего визита передала участникам специальной военной операции квадрокоптер и комплектующие для него, детектор дронов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.