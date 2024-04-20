Партактив из Люберец сдал более двух литров крови

В Международный день донора активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» из городского округа Люберцы сдали более двух литров крови, передает пресс-служба партии.

«Наш актив на постоянной основе принимает участие в схожих акциях. Тем более в такой знаменательный день мы приняли участие в сдачи крови для всех нуждающихся. Отмечу, что поход в люберецкую станцию переливания крови для стал уже традицией», — рассказал член местного политсовета партии «Единая Россия» Ашот Маргарян.

Отметим, что в преддверии Международного дня донора муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Владимир Ружицкий поздравил коллектив люберецкой станции переливания крови с предстоящим профессиональным праздником.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.