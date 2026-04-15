Паразитолог Бартули заявил о скрытой эпидемии описторхоза

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что реальное число заболевших описторхозом в России значительно выше официальных данных и может достигать 20–30% населения, сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году выявлено 13 376 случаев описторхоза. Однако, по словам Бартули, статистика занижена: чаще всего заболевание диагностируют по анализу крови, тогда как «золотым стандартом» является дуоденальное зондирование. Лабораторий, где его проводят, немного.

«Мы делаем дуоденальное зондирование и микроскопию желчи в Новосибирске и в Москве, и мы выявляем очень много описторхоза. Из 10 пациентов примерно у двоих-троих есть описторхоз. Лямблии тоже обнаруживаем — они примерно у половины обследуемых», — рассказал паразитолог.

Заражение происходит через речную рыбу, особенно в Обь-Иртышском бассейне. Ареал болезни расширяется из-за миграции населения. Паразиты поражают печень и поджелудочную железу, могут вызывать аллергии, фиброз и даже рак печени.

По словам специалиста, уничтожить личинки можно только при глубокой заморозке — до −72 градусов в течение двух недель — либо при экстремально высокой температуре приготовления. При этом лечение не всегда эффективно с первого раза, так как препараты действуют лишь на половозрелые формы паразита.

