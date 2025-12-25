Панкреатит, язва: жирная пища на Новый год может привести к проблемам с ЖКТ

Тяжелые, жирные блюда и неправильно приготовленные холодные закуски чаще всего становятся причиной проблем с желудочно-кишечным трактом после праздников, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В мире не так уж много абсолютно опасной еды. Здоровью вредит неконтролируемый аппетит и отсутствие чувства меры. Если бы все же нужно было составить антирейтинг продуктов с праздничного стола, то в список лидеров стоило бы добавить тяжелые и слишком жирные блюда. Избыток такой еды, особенно в сочетании с алкоголем, может спровоцировать обострение хронических болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита и холецистита, язвенной болезни», — отметила Кашух.

Эксперт пояснила, что опасной может стать и любая другая еда, если нарушены правила приготовления и хранения. Особого внимания требуют заливные блюда, рыба и холодец.

Такие продукты необходимо тщательно проваривать и быстро охлаждать. Если же оставить их остывать при комнатной температуре на несколько часов, в плотной студенистой массе долго сохраняется благоприятная среда для размножения бактерий, что значительно повышает риск пищевого отравления.

