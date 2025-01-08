Паллиативный врач дала рекомендации как гулять с малоподвижными пациентами

Погода в Подмосковье этой зимой удивляет своей переменчивостью. В таких погодных условиях и молодому, здоровому человеку не просто перемещаться. По статистике более половины пожилых людей, у которых есть проблемы с передвижением, вообще не гуляют. Особенно, если они живут на верхних этажах домов без лифтов. О том, как гулять с малоподвижными пациентами, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отсутствие свежего воздуха, солнечного света и ощущение затворничества очень плохо сказывается на самочувствии таких людей, к которым относятся и паллиативные пациенты. Если вашему близкому сложно ходить, он живет в доме без лифта, можно помочь ему регулярно бывать на свежем воздухе, организовав «веранду» на балконе. Для того, чтобы такая прогулка принесла пользу, а не вред, позаботьтесь о комфорте.

«Подберите соответствующую погоде одежду и обувь — на балконе может быть холоднее, чем на улице, к тому же человек сидит, не тратя энергию на передвижение. Приготовьте удобное место для сидения. В идеале оно должно быть достаточно высоким, чтобы можно было наблюдать за тем, что делается на улице. Принесите чай в удобной кружке, достаточно горячий, чтобы он согревал, но так, чтобы пациент не обжегся. Если вы не можете всё время „прогулки“ находиться рядом, позаботьтесь, чтобы пациент мог вас позвать в любой момент, когда ему станет прохладно или дискомфортно», — дала рекомендации руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Напомним, что вы можете задать любые вопросы о паллиативной помощи на портале palliative.zdrav.mosreg.ru, а также по телефону горячей линии координационного центра паллиативной помощи: 8 (498) 683-83-83

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.