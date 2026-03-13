Паллиативное отделение в Клину отметит 10-летие в 2026 году

Отделение паллиативной помощи Клинской больницы в 2026 году отметит 10 лет со дня открытия. Здесь помогают неизлечимо больным пациентам с онкологией и тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделение приняло первых пациентов в 2016 году. За это время в больнице сформировали команду подготовленных специалистов, которые оказывают медицинскую и психологическую поддержку тяжелобольным людям. Главная задача паллиативной помощи — облегчить страдания и повысить качество жизни пациентов.

В отделение направляют людей не только с онкологическими заболеваниями, но и с последствиями тяжелых травм, сердечно-сосудистыми и неврологическими патологиями. Врачи подбирают терапию для снятия болевого синдрома и предотвращения осложнений.

«Терпеть боль нельзя — она разрушает человека. Но наши пожилые пациенты часто терпят до последнего, и это неправильно. К нам попадают люди со слезами на глазах, и это не должно продолжаться. Не ждите, когда дома разовьются тяжелейшие пролежни. Не доводите до крайности — обращайтесь за помощью вовремя!» — пояснил заведующий отделением паллиативной помощи Клинской больницы Олег Дубников.

Вокруг паллиативной помощи сохраняются мифы. Один из них — что лечение в таком отделении якобы ускоряет уход из жизни. Однако исследования показывают, что грамотная паллиативная поддержка может продлить жизнь пациента. Также специалисты подчеркивают, что помощь оказывается бесплатно и доступна всем нуждающимся.

На базе отделения работает школа паллиативного пациента. Родственников обучают навыкам ежедневного ухода за тяжелобольными. Ближайшее занятие пройдет 25 марта. Узнать расписание можно на официальном сайте о паллиативной помощи или по телефону +7 (49624) 5-36-17.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.