Овощи, рыба, орехи и вода: за что сосуды скажут вам «спасибо»

Правильная еда помогает сохранять сосуды эластичными, снижать воспаление и поддерживать нормальное свертывание крови. И наоборот, злоупотребление сахаром, насыщенными жирами и чрезмерной соленой пищей создает идеальную среду для тромбообразования, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Кокин.

Он уточнил, что по сосудам в организме человека движется кровь, доставляя кислород и питательные вещества к каждому органу. Когда в системе возникают «пробки» в виде тромбов, страдает все тело: сердце, мозг, легкие. И одним из ключевых факторов, на который можно повлиять, является питание.

Доктор перечислил, какие продукты стоит включить в рацион:

— Овощи и фрукты — источники антиоксидантов, витаминов С и Е, которые укрепляют стенки сосудов и снижают воспаление.

— Рыба и морепродукты — богатые омега-3 жирными кислотами, они разжижают кровь естественным образом и улучшают микроциркуляцию.

— Орехи и семена — источники полезных жиров, магния и клетчатки, которые снижают риск тромбов и регулируют давление.

— Цельнозерновые продукты — поддерживают нормальный уровень сахара в крови и помогают предотвратить накопление бляшек в сосудах.

Как отметил Кокин, кофе в умеренных количествах (1–2 чашки в день) не повышает риск тромбоза у здоровых людей и даже может улучшать работу сосудов благодаря антиоксидантам. Главное — не перебарщивать и не добавлять лишний сахар.

А вот сахар и сладости, как предупредил доктор, — главные враги сосудов. Избыток сахара повышает уровень триглицеридов и способствует воспалению, что ускоряет образование тромбов. Ограничение сладкого и газированных напитков значительно снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Также специалист дал несколько советов по поддержанию здоровья сосудов.

«Регулярность питания важнее диеты „от случая к случаю“. Маленькие порции каждые 3–4 часа помогают поддерживать стабильный уровень сахара и давления», — сказал Кокин.

По его словам, гидратация — союзник. Вода разжижает кровь, улучшает микроциркуляцию и снижает риск застоя. Еще он рекомендовал воздержаться от «тяжелой» еды вечером, так как жирные и жареные блюда перед сном замедляют метаболизм и увеличивают нагрузку на сосуды.

«Включайте пряности и зелень. Чеснок, имбирь, куркума и петрушка помогают поддерживать сосудистый тонус и снижают воспаление», — добавил врач.

Он призвал помнить, что питание — не ограничение, а инструмент заботы о здоровье. Сосуды реагируют на каждый выбор: овощи и рыба дают зеленый свет, а сладости и переедание создают «красный». Даже небольшие изменения в рационе снижают риск тромбоза, улучшают самочувствие и сохраняют активность на долгие годы.

