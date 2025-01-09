Овощи на пару и киноа: правильные продукты для восстановления после праздников

После праздников нужно включить в рацион продукты, которые помогут стабилизировать уровень сахара в крови и снизят нагрузку на органы пищеварения, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Хорошими источниками клетчатки являются овес, киноа, бурый рис. Вместо жирного мяса отдавайте предпочтение курице или рыбе. Овощи на пару, авокадо и орехи — отличные добавки в меню», — сказала Джутова.

Она посоветовала не забывать о сезонных овощах (капуста, морковь, тыква, картофель, свекла и репа). Они полезны для поддержания нормального обмена веществ.

«Вернуться к правильному питанию после праздников может быть сложно, так как часто мы испытываем желание съесть что-то „вредное“. Чтобы избежать искушений, важно не рассматривать питание как строгую диету, а воспринимать это как программу сбалансированного питания», — уточнила врач.

По ее словам, следует планировать рацион заранее, включать разнообразие продуктов и постепенно переходить к «правильной» еде. Так можно уменьшить чувство лишнего стресса и не думать о запретных продуктах.

В восстановлении после длительных праздников важна и физическая активность.

«Необязательно посещать спортзал, можно найти радости зимнего фитнеса, такие как катание на лыжах или коньках, прогулки по парку, катание с горки и игры в снежки. Это не только поможет сбросить лишние калории, но и сделает процесс восстановления гораздо более приятным», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что не нужно изнурять себя строгими диетами. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки помогут вернуть форму без вреда для здоровья.