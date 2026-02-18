Откусывать и отрывать заусенцы нельзя. Врач рассказала о страшных последствиях

Заусенцы, конечно, не «загниют и отвалятся» в буквальном смысле, но последствия могут быть весьма неприятными и даже опасными. Когда вы откусываете или отрываете заусенец, вы создаете микротравму, открытую рану на коже вокруг ногтя. Эта область — идеальные ворота для проникновения бактерий, грибков и даже вирусов, которые в изобилии присутствуют на коже, под ногтями и, что самое главное, в полости рта. Об этом РИАМО сообщила врач Арина Козлова.

«Первое и наиболее распространенное осложнение — это паронихия, или воспаление околоногтевого валика. Это проявляется покраснением, отеком, болью и часто образованием гноя. Если инфекция не лечится, она может распространиться глубже, вызывая подногтевой абсцесс — скопление гноя под ногтевой пластиной, что крайне болезненно и может потребовать хирургического вскрытия», — сказала Козлова.

В случае тяжелой бактериальной инфекции, такой как стафилококковая или стрептококковая, возможно развитие целлюлита — распространяющегося воспаления мягких тканей, которое выглядит как разлитая краснота и жар вокруг пальца, поднимаясь вверх по руке. Это уже серьезное состояние, требующее системного лечения антибиотиками.

«Более того, через эти ранки могут передаваться и другие инфекции. Например, вирус герпеса, если он присутствует во рту, может вызвать герпетический панариций — очень болезненное поражение, похожее на пузырьки, которое плохо поддается лечению и часто рецидивирует. Грибковые инфекции также легко проникают в поврежденные ткани, приводя к хроническим проблемам с ногтями и кожей», — добавила врач.

По словам эксперта, в долгосрочной перспективе постоянное травмирование околоногтевого валика может привести к деформации ногтевой пластины, ее утолщению или изменению цвета. Хроническое воспаление также нарушает рост ногтя, делая его более хрупким и подверженным дальнейшим повреждениям. Поэтому вместо того, чтобы откусывать, лучше аккуратно обрезать заусенцы стерильными маникюрными ножницами или щипчиками, а затем обработать ранку антисептиком. Профилактика в виде увлажнения рук и кутикулы также крайне важна.

