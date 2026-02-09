Откусит палец: ошибки при оказании первой помощи при эпилепсии

Самый устойчивый и при этом опасный миф об эпилепсии связан с первой помощью во время приступа, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Пожалуй, самый распространенный и опасный миф о том, что во время приступа человеку нужно разжать челюсти и вставить в рот ложку или палец, чтобы он не прикусил язык. Это категорически неправильная тактика: так можно сломать человеку зубы, травмировать десны. Есть риск вдыхания фрагментов посторонних предметов, зубов», — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что к тому же спазм жевательных мышц настолько сильный, что тот, кто оказывает первую помощь, может лишиться пальца.

«Во время приступа основная угроза — обильное слюнотечение и возможные рвотные массы. Пациент может вдохнуть их, это ведет к перекрытию дыхательных путей, поэтому важно повернуть голову набок для свободной эвакуации содержимого полости рта», — рассказала невролог.

9 февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Дата приходится на второй понедельник февраля и отмечается с 2015 года.

