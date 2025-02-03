Открытый прикус: ортодонт назвала неочевидную причину частых простуд

Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько заявила, что у частых простуд есть неочевидная причина — это нарушение прикуса, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нарушения прикуса и анатомические особенности челюсти часто ведут к сужению носовых ходов, что создает препятствия для нормального носового дыхания. В таких случаях человек вынужден компенсировать этот процесс ротовым дыханием», — сказала доктор.

По ее словам, человек должен привыкать дышать через нос, это уменьшает вероятность простуд и других инфекционных заболеваний, а дыхание через рот не дает должной фильтрации воздуха и ухудшает состояние дыхательных путей.

Простудам и гаймориту способствуют 3 нарушения: открытый прикус, перекрестный прикус и генеральное сужение челюсти, добавила врач.

Исправить ситуацию может коррекция прикуса. Она способствует нормализации вентиляции носовой полости и восстановлению функции пазух, заключила Радько.