Открытое голосование за лучшего врача стартовало в Ленинском округе

В регионе стартовал ежегодный конкурс «Народный доктор Московской области», который проводится в виде открытого онлайн-голосования. Жители Ленинского городского округа смогут отдать свой голос на портале «Добродел» за лучшего врача любой специальности, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Такой конкурс проводится в регионе каждый год. Жители могут выбрать одного из 26 тыс. медицинских специалистов и отдать за него свой голос», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В пресс-службе рассказали, что Ленинский городской округ на конкурсе представляют 623 специалиста в области здравоохранения. По итогам голосования, которое завершится 6 ноября 2024 года, будут определены лучшие детские и взрослые врачи. Народное голосование будет одним из основных показателей для проведения конкурсного отбора и подведения итогов конкурса. Подведение результатов конкурса производится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.

Ссылка для голосования за лучшего врача, по мнению жителей Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.