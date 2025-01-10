Отказ от филлеров и идеальная кожа: главные тренды 2025 года в косметологии

На сегодняшний день в косметологии важны индивидуальность и подчеркивание природных особенностей. Перекраивание лица до неузнаваемости уходит на второй план, люди все больше задумываются о здоровье и получают удовольствие от их «самости», сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог, дерматоонколог Валентина Насонова.

Она уточнила, что в этом году в косметологии будут действовать несколько трендов. Первым врач назвала тренд «Быстро и качественно».

«В условиях постоянного цейтнота пациенты отказываются от длительной реабилитации. Это говорит о том, что такие процедуры, как агрессивные лазерные шлифовки, после которой днями и неделями нет желания покидать дом, теряют свою актуальность», — пояснила Насонова.

По ее словам, предпочтение отдается быстрым и ничуть не уступающим по эффективности методам. Например, аппаратным процедурам, когда реабилитация занимает выходные, и биоревитализации «по точкам», а не классическому варианту с инъекциями по всему лицу. При точечной работе совсем не видно следов сразу после процедуры.

Вторым трендом станут «Пухлые, а не надутые», то есть будет акцент на естественность.

«Наконец-то приходит явное убеждение, что живая мимика и эмоции гораздо круче холодных, ничего не выражающих лиц. Перекаченные губы давно не являются трендом, а морщинки в уголках глаз не пугают. И в целом сегодня многие селебрити не стесняются показывать себя в периоды реабилитации после процедур и открыто заявляют о всех манипуляциях», — добавила собеседница.

Она пояснила, что подобный подход говорит о том, что внимание к сохранению красоты и молодости по-настоящему является самым главным трендом времени.

«Тренд №3 „Сияющая и чистая“. Сейчас очень много внимания уделяется домашнему уходу. Отсюда и популярность clean girl эстетики», — продолжила специалист.

Девушки отказываются от обильного использования декоративной косметики, а заботятся о качестве кожи. Если дома на каждый сезон есть качественные препараты, которые грамотно очищают, увлажняют и уплотняют кожу, то можно выглядеть значительно моложе. Главное, сделать уход регулярным.

Сохранение молодости и здоровья

Как отметила врач, четвертым трендом стала профилактика старения. Люди тысячелетиями искали и будут искать чудодейственную волшебную таблетку от старости. По статистике, каждое следующее поколение выглядит моложе предыдущих. На это влияет и информационный мир, и то, что у женщин появилось гораздо больше времени на полноценный уход за собой.

«Наши дети, я уверена, будут выглядеть лучше нас. Потому что подходят к вопросу сохранения своего здоровья, молодости и красоты по-другому. Если мы привыкли решать задачи по мере поступления, к примеру, корректировать морщины с помощью инъекций и пластических вмешательств, то современное поколение думает на опережение и занимается профилактикой задолго до появления признаков старения кожи», — считает Насонова.

Она подчеркнула, что важно привлекать к вопросу сохранения красоты и молодости смежных специалистов. Например, стоматолога-ортодонта, потому что изменяется не только кожа, подкожно-жировая клетчатка, но и мышцы, и зубочелюстная система. В определенные периоды жизни, например, в менопаузу, важно работать в тандеме с эндокринологом и гинекологом. Важно следить за здоровьем в целом, потому что красота начинается изнутри.

Последним трендом косметолог назвала «Комплексный подход». То есть уход не только за кожей лица, но и за телом. Это коррекция питания и образа жизни. Если человек регулярно занимается спортом, правильно питается, то впоследствии возможно это даже сократит число косметологических процедур.

«Сюда же следует добавить здоровый полноценный сон. Если вы не спите достаточное количество времени, то лучшими друзьями вашего лица станут отечность и морщины», — предупредила доктор.

Она уточнила, что ежегодно появляется все больше бьюти-гаджетов. Для многих это прекрасный бонус, ведь лишний раз не нужно покидать дом. Например, в последнее время стали популярны микротоки. Производители обещают, что устройства обладают лимфодренажным, противоотечным эффектом. Популярна инфузионная IV-терапия, которая предполагает введение в кровоток препаратов для улучшения самочувствия и здоровья. В косметологии используют капельницы с витаминами и плацентарные препараты.