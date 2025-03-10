Отделение стоматологии открыли в новой Елизаветинской больнице Сергиева Посада

В новой Елизаветинской больнице в г. Хотьково в понедельник открылось новое стоматологическое отделение. Проконсультироваться со специалистами и получить медицинскую помощь могут как взрослые, так и дети. Во взрослом отделении прием ведут два врача-стоматолога общей практики, хирург и ортопед, в детском — стоматолог и ортодонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отделение укомплектовано не только современными стоматологическими установками. Сюда закуплено и установлено современное медицинское оборудование: радиовизиограф и 3D стоматологический томограф. Кабинет стоматологической диагностики проходит финальное лицензирование.

Поликлиника Елизаветинской больницы, рассчитанная на 450 посещений в смену, приняла первых пациентов 27 января. Получить медицинскую помощь здесь могут все жители Сергиево-Посадского округа. Также в поликлинике прием ведут и специалисты узкого профиля, такие как врач-невролог, эндокринолог, гинеколог, хирург. В ближайшее время к работе приступит врач-офтальмолог. Чтобы попасть на прием к врачам узкого профиля, необходимо получить направление у участкового терапевта.

Строительство больничного комплекса в г. Хотьково велось по программе губернатора Московской области в рамках стратегии пространственного развития Сергиева Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.