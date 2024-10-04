Отделение ревматологии мытищинского НИКИ детства отмечает четырехлетие

Четыре года со дня открытия отмечает отделение детской ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства. Ежегодно через единственное в Московской области отделение ревматологии проходят сотни юных пациентов. Мультидисциплинарная команда докторов отделения ведет борьбу с самыми опасными заболеваниями, которые без своевременной комплексной терапии, могут привести к тяжелой инвалидизации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Все ревматологические диагнозы очень сложны в диагностике. Врачи-ревматологи должны обладать высокой квалификацией, чтобы заподозрить у ребенка ту или иную ревматическую патологию и назначить правильное лечение. Главная задача наших специалистов не допустить развитие тяжелого патологического процесса, максимально сохранив детям качество жизни», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

К счастью, сегодня появляются новые методики диагностики и лечения воспалительных заболеваний суставов, системных и аутоиммунных болезней. Ревматологи НИКИ детства применяют в работе самые современные подходы, в том числе генно-инженерную биологическую терапию.

«Помимо лечения наших пациентов, мы обучаем детских докторов Подмосковья. Наши специалисты проводят семинары, где делятся опытом, рассказывают как распознать ту или иную ревматологическую патологию, куда маршрутизировать ребенка с подозрением на артрит или красную волчанку. К сожалению, многие аутовоспалительные заболевания имеют негативный прогноз. Но если своевременно поставить диагноз и подобрать верную терапию, то юному пациенту удастся сохранить здоровье», — добавила главный ревматолог Московской области, к. м. н. Юлия Котова.

Ежедневно врачи отделения ревматологии НИКИ детства получают благодарности от родителей и юных пациентов за сохраненное здоровье, за возвращенную возможность ходить, двигать руками без боли, улыбаться и строить планы на долгую дальнейшую жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.