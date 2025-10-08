Отделение переливания крови в Мытищах переехало по новому адресу

Отделение переливания крови Мытищинской клинической больницы переехало в здание по новому адресу. На количестве желающих сдать кровь это никак не отразилось, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Заведующая отделением Людмила Дмитричева отметила, что новое помещение гораздо больше предыдущего, есть просторный холл, кабинеты, оснащенные всем необходимым, регистратура, отдел комплектования донорских кадров с архивом. Кстати, рядом находится удобная парковка.

Сегодня на донацию сюда приехали председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и депутат Григорий Шаповалов.

«Это наши постоянные доноры, чему мы очень рады, так как своим примером они популяризируют донорство среди населения, особенно среди молодежи», — отметила Людмила Дмитричева.

По словам Григория Шаповалова, это его четвертая сдача крови в текущем году.

«Считаю это не просто обязанностью, а личным вкладом в спасение жизней. В наше время, когда медицина нуждается в поддержке, важно участие каждого неравнодушного человека», — сказал Шаповалов.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи в будние дни с 14 до 15 часов. Медики просят, чтобы звонили именно в это время, потому что в другое время идет работа по забору крови и ее дальнейшей переработке.

«В скором будущем планируется запустить запись через систему ЕМИАС. А пока наши доноры записываются по телефону. Конечно, если во время приема крови кто-то приходит без записи, мы не отказываем. Главное — соблюдать все условия сдачи. Помнить, что существуют противопоказания к донорству и о них можно подробно узнать на сайте yadonor.ru. Основная заповедь нашей службы: максимальная польза больному и никакого вреда донору», — отметила Людмила Дмитричева.

Отделение переливания крови находится по адресу: улица Академика Каргина, д. 36Б.

Телефон для записи: 8 (495) 586-41-66 по будням с 14:00 до 15:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.