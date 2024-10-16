Отделение неврологии Балашихинской больницы оснастили новыми кроватями

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Пять кроватей с электромеханическим приводом установили в палате неврологического отделения филиала № 3. Они предназначены для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Современные больничные койки отличает возможность в том числе с помощью пульта управления менять их высоту, а также положение изголовья и ног.

«Такая функциональность частично активизирует маломобильного пациента, облегчает его состояние, а также позволяет медперсоналу и родственникам обеспечить более качественный уход», - рассказал заведующий неврологическим отделением Дмитрий Иванников.

Возможность менять положение кровати позволяет конструкция из трех подвижных секций. Кроме того, прочные боковые поручни обеспечивают пациенту безопасность. Функциональные кровати для неврологического отделения Балашихинской больницы закуплены по нацпроекту «Здравоохранение».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.