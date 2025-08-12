Отделение физиотерапии открылось в Елизаветинской больнице Сергиево-Посада

В Елизаветинской больнице Сергиево-Посадского округа открылся кабинет физиолечения, который откроет для жителей округа новые виды медицинской помощи. На смену старому оборудованию приходит сверхсовременное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как физиотерапевт, я могу бесконечно говорить о значимости физиотерапии и неоспоримой пользе лечебной физкультуры. Мой подход к каждому пациенту индивидуален: я стремлюсь донести именно ту информацию и предложить те методы, которые наиболее актуальны для его текущего состояния», — рассказывает врач-физиотерапевт Марина Иванова.

Поток пациентов уже есть. И если раньше физиолечение чаще назначалось детям и пожилым, то сейчас среди пациентов этого отделения есть и люди трудоспособного возраста. Главная задача — в кратчайшие сроки достичь максимального терапевтического эффекта. Противопоказаний при этом практически нет, одна польза. Физиотерапия оказывает комплексное благотворное влияние как на весь организм в целом, так и на конкретные пораженные участки. Для многих пациентов, испытывающих страх перед инъекциями или стремящихся избежать медикаментозной нагрузки, физиотерапия становится незаменимым подспорьем, предлагая эффективные немедикаментозные методы лечения.

«В нашем отделении мы предлагаем широкий спектр процедур: магнитотерапия, лазеротерапия, электротерапия с различными токами. Доступны дарсонвализация, водолечение, и, конечно же, полноценные занятия ЛФК, и даже грязелечение», — рассказывает заведующая.

Как записаться на физиолечение? Для начала должны быть показания — а это должен установить лечащий врач — терапевт или врач узкой специализации. Далее лечение прописывается курсом, в каждом случае индивидуально и с обязательной промежуточной оценкой результатов.

Вниманию медсестер и врачей: в отделении физиолечения есть вакантные места. Узнать подробности и задать все интересующие вопросы можно по телефонам: 8(977)869-75-34; 8(496)542-18-91 (в будние дни с 9:00 до 16:00).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.