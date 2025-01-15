Отделение аллергологии и иммунологии НИКИ детства отмечает 2-летие со дня открытия

Два года назад в Научно-исследовательском клиническом институте детства открылось не имеющее аналогов на территории Московской области отделение аллергологии и иммунологии. За это время более 5 тыс. детей прошли здесь лечение, получив квалифицированную помощь специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наше отделение — первое в Московской области и единственное в своем роде. За 2 года мы достигли значительных результатов: приняли более 5 тыс. маленьких пациентов. Большинство из них страдают от аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма и атопический дерматит. Еще мы оказываем помощь детям с врожденными иммунодефицитами. В нашем отделении проходят лечение дети до 18 лет, при этом малыши младше 4 лет могут находиться в стационаре вместе с мамами», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Лечение в НИКИ детства проходят дети из разных районов Московской области и близлежащих регионов. Для детей и их родителей еженедельно проводятся занятия в Астма-школах и Школах атопического дерматита.

«Мы также проводим широкий спектр лабораторных исследований. В нашем распоряжении есть высокотехнологичное диагностическое оборудование и клиническая лаборатория, оснащенная современными анализаторами, которые точно определяют, на что у ребенка аллергия. Осенью прошлого года мы внедрили комплексное обследование на все известные аллергены. Эта услуга доступна детям по полису ОМС», — добавила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Полностью излечиться от аллергии невозможно, но если определить причину, назначить подходящее лечение и следовать определенным правилам, то пациент сможет вести полноценную жизнь. Именно такую цель мы перед собой ставим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.