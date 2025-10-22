От сбора до хранения: как уберечь консервы от заражения

Доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Ефимочкина заявила, что, консервируя продукты, нужно соблюдать осторожность на всех этапах, чтобы избежать ботулизма, сообщает RT .

«Овощи, фрукты и ягоды должны быть целыми, без признаков порчи. Мыть их нужно аккуратно, тщательно. А дальше — соблюдать необходимые требования по асептике, добавлять достаточно уксуса, соли или сахара. Хранить домашние консервы необходимо в холоде», — сказала эксперт.

По ее словам, когда продукты имеют нейтральный pH, наиболее эффективным методом предотвращения их гниения является маринование — процесс добавления консервирующих компонентов. Главным среди них выступает уксус, представленный уксусной кислотой. Разнообразные кислоты, такие как уксусная, яблочная и лимонная, также образуются в процессе натурального брожения.

Чтобы избежать ботулизма, наиболее серьезной угрозы при консервировании, важно поддерживать кислотность в пределах 3,8–3,9 pH. При повышенной кислотности бактерии ботулизма не способны к размножению. Хотя уровень pH 4,5 обычно считается достаточным, рекомендуется обеспечить дополнительный запас безопасности, заключила эксперт.

