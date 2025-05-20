От меда у человека могут появиться зуд, отеки и кожные высыпания

Мед полезен, но у некоторых людей он может вызывать аллергические реакции, среди которых крапивница, зуд, отеки, чихание и насморк, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Хотя мед полезен, он может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно если у них есть аллергия на пыльцу или продукты пчеловодства. Среди возможных аллергических реакций — кожные высыпания, например, крапивница, зуд, отеки, симптомы респираторных аллергий: в частности, чихание, насморк», — сказал Белоусов.

Чтобы этого избежать, врач посоветовал делать пробы. Если кто-то впервые пробует мед или новый его сорт, начать стоит с небольшой порции, чтобы проверить реакцию организма.

«Важна консультация с врачом. Если вы знаете о наличии аллергий, особенно на пчелиные продукты, проконсультируйтесь с врачом перед употреблением. А для людей с аллергией на пыльцу лучше выбирать мед, произведенный в регионах, где у них нет известных аллергенов», — порекомендовал специалист.

Белоусов добавил, что употребление меда может позитивно сказаться на иммунной системе. Мед содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживают общую иммунную функцию.

«Некоторые сорта меда, такие как манука, обладают противовоспалительными свойствами, что может помочь в борьбе с инфекциями. Также доказано, что мед способствует росту полезных бактерий в кишечнике, что также поддерживает иммунитет», — рассказал специалист.

Он резюмировал, что регулярное употребление меда может помогать в борьбе со стрессом, который ослабляет иммунную систему.

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Праздник призван подчеркнуть вклад медоносных пчел в процессы опыления растений, в том числе сельскохозяйственных культур и их огромную роль в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства.