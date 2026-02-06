От грибка до чесотки: что можно подхватить в примерочной маркетплейса

При примерке одежды и аксессуаров, которые контактируют с кожей, существует небольшой, но реальный риск заражения кожными инфекциями, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При примерке одежды и аксессуаров, которые соприкасаются с кожей, есть небольшой, но все же реальный риск подхватить разные „неприятности“. Через вещи, которые до этого надевали другие люди, могут передаваться грибковые и бактериальные инфекции кожи (микозы, импетиго), а также некоторые паразитарные заболевания — например, педикулез или чесотка. Не стоит забывать и о вирусных инфекциях, таких как контагиозный моллюск», — сказала Филева.

Она добавила, что риск повышается при примерке вещей прямо на голое тело, а также при повышенной потливости, микроповреждениях, ссадинах или уже имеющихся кожных проблемах.

«В этом отношении следует быть особенно осторожными с купальниками, нижним бельем, обувью, одеждой из плотных синтетических материалов», — предупредила дерматолог.

