От герпеса до гепатита: чем можно заразиться через поцелуи?

Поцелуй — это не только романтика, но и потенциальный путь передачи вирусов, бактерий и грибков, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Поцелуй — не только проявление нежности, но и возможный путь передачи инфекции: вирусной, бактериальной и даже грибковой. Чаще всего через поцелуи передается вирус простого герпеса (ВПГ-1), вызывающий „простуду“ на губах: его легко получить даже при кратковременном контакте, особенно если у человека есть активные высыпания», — сказала Филева.

Она добавила, что еще одно заболевание, которым можно заразиться через более продолжительный тесный контакт, — мононуклеоз.

«Его провоцирует вирус Эпштейна — Барр, который опасен для людей со сниженным иммунитетом: он может привести к слабости, системному воспалению и серьезным осложнениям. Через более частые и продолжительные поцелуи также передаются цитомегаловирус, бактерии стрептококки, вызывающие ангину, грибки Candida и даже гепатит B — в редких случаях, если во рту есть язвочки или ранки», — рассказала врач.

Филева подчеркнула, что риск заражения повышается, когда слизистая ротовой полости травмирована. Поэтому даже незначительные повреждения слизистой или стоматит требуют осторожности.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Данный праздник придумали в Великобритании. По некоторым данным, инициатором дня стал стоматолог. Врач решил, что если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, и к дантистам будут охотнее ходить.

Во многих городах в честь данного дня проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.