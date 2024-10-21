Основатель ГК «Мать и дитя» Курцер посетил детский центр им Рошаля в Подмосковье

В понедельник врач акушер-гинеколог, академик РАН Марк Курцер совместно с вице-губернатором Подмосковья Людмилой Болатаевой посетил детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы познакомили и рассказали Марку Аркадьевичу о центре и его оснащенности. В рамках визита мы прошли весь путь пациента от приемного отделения до реанимации и стационара, а также продемонстрировали операционные залы, роботическую хирургию с искусственным интеллектом», — рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Также Курцеру рассказали об уникальных технологиях, которые открывают совершенно новые возможности в детской хирургии, показали игровые комнаты в отделении эндокринологии, палаты для мамы и ребенка. Кроме того, он успел пообщаться с пациентами.

Деятельность Курцера неразрывно связана с детьми, так как всю свою жизнь он занимается вопросами материнства и детства. Он известен как новатор и исследователь, автор метода, позволяющего парам с генетическими заболеваниями иметь здоровых детей.

«Я по-настоящему удивлен масштабом, реанимация выглядит фантастически! Здесь все сделано с любовью. Поздравляю Подмосковье с открытием такого Детского центра», — сказал Курцер.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей России — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.