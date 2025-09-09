Осенняя депрессия — это не хандра, а повод обратиться к врачу – невролог

Врач Демьяновская: если апатия и подавленность постоянны, нужно пойти к врачу

Сезонное аффективное расстройство — это не просто временная грусть, а серьезное заболевание, которое мешает жить и требует медицинской помощи, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно помнить, что сезонное аффективное расстройство — это не просто осенняя хандра и меланхолия, а серьезное состояние, которое бывает сложно распознать. А справиться с депрессией самостоятельно получается не у всех», – сказала Демьяновская.

Она пояснила, что к врачу стоит обратиться, если подавленность и апатия вошли в систему. Плохие и неудачные дни бывают у всех. У людей с депрессией не бывает хороших дней.

«Если депрессия мешает работать и заниматься привычными делами, находить хоть малейший повод для радости и заботиться о себе, если перестало радовать то, что раньше приносило удовольствие, появились мысли о собственной ненужности, никчемности, о мрачной бессмысленности жизни — нужно признать, что нужна помощь», – рассказала врач.

Демьяновская подчеркнула, что это особенно важно, если человек перестал нормально спать и питаться, пристрастился к алкоголю, чувствует безнадежность и допускает мысли о самоубийстве.

«Помочь сможет психиатр: при необходимости специалист подберет антидепрессанты и другие необходимые препараты, порекомендует работу с психотерапевтом. Назначать себе лекарства самостоятельно нельзя: они могут оказаться неэффективными и при неправильной дозировке вызвать нежелательные эффекты», – предупредила специалист.