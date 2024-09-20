Осенний вирусный сезон: рекомендации профессора Продеуса

С приходом осени все вернулись из отпуска на свои рабочие места и за парты, полные сил радостно общаются и делятся впечатлениями. Тем временем вирусные инфекции начинают «осенний марафон», и личное общение ему лишь на руку. Еженедельные отчеты Роспотребнадзора по ситуации с гриппом, ОРВИ и ковидом показывают 20-30-процентный рост заболеваемости. Но это еще не повод расстраиваться — у нас есть все как для профилактического превентивного удара по вирусам, так и для лечения от них. Подробности разъясняет главный педиатр-иммунолог и аллерголог Минздрава Московской области, научный руководитель подмосковного Центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ Детства областного Минздрава, д. м. н., профессор Андрей Петрович Продеус .

Вирусная палитра

Осенняя активность вирусов появилась еще летом. Данные за неделю (26 августа — 1 сентября) показывают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,6%, 35% всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Коронавирус тоже не «ослабляет хватку» — число заразившихся на 20% больше, чем неделей раньше. В целом по стране резко выросло количество госпитализаций на фоне ковида — на 52,3%.

Активность COVID-19 повышена во многих странах северного полушария. ВОЗ также отслеживает устойчивость циркулирующих вирусов гриппа к противовирусным препаратам и передает результаты национальным правительствам.

Самым мощным инструментом против вирусных инфекций по-прежнему считается вакцинация. 4 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума дала старт прививочной кампании против гриппа. Только по итогам 2023 года экономический ущерб от этой инфекции достиг 9 млрд рублей. По мнению Поповой, в борьбе с гриппом «принципиально важно» проводить профилактику и вакцинацию. На формирование иммунитета уходит около 10-15 дней, поэтому привиться нужно заранее. Привитый человек тоже может заболеть, но его иммунитет поможет легче перенести болезнь и не даст развиться таким осложнениям, как бронхит, пневмония, миокардит, менингит, энцефалит и др.

Последовательные противовирусные шаги

Что делать, когда на улице такой «разгул» инфекций? Какими средствами запасаться? Как действовать, когда болеют маленькие дети? В первую очередь, необходимо следить за своим организмом, чтобы вовремя распознать начало болезни.

При первых симптомах соблюдайте рекомендации:

• оставайтесь дома, чтобы не заразить других людей;

• отдыхайте;

• пейте много жидкости;

• проконсультируйтесь с врачом.

В настоящее время для лечения и профилактики вирусных инфекций существует целый ряд противовирусных препаратов с широким спектром действия, способных противостоять разным возбудителям. Для этих целей подходит множество препаратов, в частности, например, российского производства Арбидол (умифеновир). Не так давно умифеновир включили в обновленные клинические рекомендации ВОЗ по лечению гриппа.

«Арбидол подходит против широкого спектра респираторных вирусов, включая грипп», — уточняет Продеус Андрей Петрович.

Помочь организму легче пройти осенний вирусный сезон можно своими силами. Для этого важно следовать несложным профилактическим правилам:

— регулярно мойте и вытирайте руки;

— прикрывайте рот и нос при кашле или чихании;

— избегайте тесного контакта с больными людьми;

— не прикасайтесь к глазам, носу или рту грязными руками;

— соблюдайте режим дня;

— добавьте в свой рацион питания больше витаминов, умеренную физическую нагрузку и полноценный сон.

Важно отметить, что лучше не заниматься самолечением и перед приемом любого лекарственного препарата следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.