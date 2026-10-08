Ортопед предупредил, что обувь не по размеру может вызвать артроз

Обувь на размер больше может перегружать суставы, провоцировать артроз и проблемы с позвоночником. О рисках рассказал врач-ортопед Литвиненко, сообщает aif.ru .

По словам специалиста, слишком большая обувь меняет походку: человеку приходится сильнее сгибать колено и выше поднимать ногу, чтобы перенести стопу. Врач назвал такую походку петушиной. При ходьбе по улице и на лестнице человек может цепляться носком обуви, спотыкаться, падать и получать травмы, в том числе переломы.

Ортопед рекомендовал выбирать повседневную обувь строго по размеру независимо от сезона. Покупка большего размера оправданна, если нужно надеть толстый шерстяной носок: по словам врача, он добавляет как минимум сантиметр. Такой вариант может подойти, например, охотникам, которые передвигаются по снегу.

«Если меньше — не сможет просто ходить в ней», — ответил Литвиненко на вопрос о последствиях ношения слишком тесной обуви.

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