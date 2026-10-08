Ортопед объяснил, почему Пугачева могла носить повязку на руке

Алла Пугачева появилась на новом фото с повязкой на левой руке. Ортопед Андрей Литвиненко назвал возможные причины ее использования, сообщает aif.ru .

Певица недавно рассказала о серьезном переломе ноги. По мнению Литвиненко, повязка на ее руке больше похожа на мягкий бандаж, однако по снимку нельзя однозначно определить причину его ношения.

«Судя по фото, это точно не гипс, это либо какой-то мягкий бандаж, либо так называемый полимерный или пластиковый гипс. Но больше похоже на какой-то мягкий бандаж. Этот вариант повязки используется при повреждении связок, ушибе при падении либо на этапе реабилитации, например, после перелома», — объяснил ортопед.

Врач отметил, что у пожилых людей часто встречается перелом лучевой кости в типичном месте. При падении вперед или назад человек выставляет руку, на которую приходится вес тела. Кость ломается в нижней трети предплечья — со смещением или без него.

По словам Литвиненко, бандаж также могут использовать при повреждении нервов или сосудов и после медицинских манипуляций. Например, повязка может скрывать кровоподтеки и гематомы после сложного забора крови из вены.

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