Ортодонт указала на опасность стискивания зубов во время спорта или работы

Непроизвольное стискивание зубов — бруксизм — может проявляться не только ночью, но и днем, когда человек выполняет тяжелую работу или занимается спортом. В это время при стискивании зубов идет повышенная нагрузка на челюсть и жевательные мышцы. Также могут появиться трещины в эмали. Ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова в разговоре с РИАМО предупредила о серьезных последствиях привычки сильно сжимать зубы во время физических нагрузок.

«При регулярном сильном стискивании зубов возникают микротрещины в эмали, повышается ее стираемость, развивается гиперчувствительность. Постоянное напряжение мышц челюсти провоцирует дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, которая сопровождается щелчками, болью и ограничением движений. Перенапряжение жевательных мышц также может вызывать головные боли и ощущение усталости в области лица и челюстей», — пояснила врач.

Барагунова отметила, что сильное стискивание зубов при неправильном прикусе особенно опасно. В этом случае нагрузка на зубы распределяется неравномерно, и риск повреждений сильно увеличивается. Также могут появиться дополнительные травмы: сколы эмали, подвижность отдельных зубов и повреждение ортопедических конструкций.

Ортодонт рекомендовала использовать специальные капы, которые снижают нагрузку на зубы, если самостоятельно не получается избавиться от непроизвольной реакции во время той или иной нагрузки.

Барагунова отметила, что не стоит игнорировать здоровье зубов, так как от них в человеческом организме многое зависит, в том числе качество сна, энергии, хронической головной боли и напряжения в мышцах.

«Даже состояние осанки во многом связано с тем, как работает зубочелюстная система», — заключила Барагунова.