Ортодонт развеяла мифы о зубах мудрости и о симметрии лица

Зубы мудрости — тема, вызывающая немало дискуссий в стоматологическом сообществе. Их появление часто вызывает опасения, и существует множество рекомендаций в интернете об их превентивном удалении. Врач-ортодонт Анастасия Маркова из Eurokappa Academy в разговоре с РИАМО пояснила, какие из этих мифов имеют научное обоснование, а какие являются устаревшими представлениями.

Миф

В Сети распространено мнение, что восьмые зубы толкают передние зубы, вызывая их скученность. Однако в реальности ситуация несколько иная. По словам Марковой, прямой зависимости между этими двумя явлениями не обнаружено.

Масштабные исследования, в которых сравнивались группы пациентов с разным статусом зубов мудрости (сохранены, удалены или отсутствуют), показали, что степень скученности резцов была примерно одинаковой во всех группах.

«Зуб мудрости не оказывает давления, способного сместить зубной ряд вперед. Поэтому мы не рекомендуем удалять его „на всякий случай“. Основанием для удаления должны быть именно клинические показания», — отмечает Маркова.

Реальная проблема

В большинстве случаев проблемы связаны не с самим наличием зуба, а с особенностями его роста. Часто для прорезывания зуба недостаточно места, что приводит к его неправильному положению. Это может вызвать осложнения, например, повреждение соседнего моляра. Давление «восьмерки» на соседний зуб может вызвать резорбцию корня или изменение его наклона.

Также может возникнуть хроническое воспаление. Частично прорезавшиеся зубы часто вызывают периодические воспаления, которые проявляются болью и отеком в области задних зубов, а неправильное положение зуба делает эту область труднодоступной для чистки, что увеличивает риск развития кариеса и воспалений.

Если жевание на стороне проблемного зуба вызывает дискомфорт, человек переносит нагрузку на другую сторону, что изменяет работу мышц и может привести к временному смещению нижней челюсти, которое внешне проявляется как небольшой перекос.

«Это обычная компенсация. После устранения причины все возвращается в норму», — добавила врач.

Когда нужно удалять

Показаниями к удалению являются дистопия или ретенция, которые угрожают второму моляру, а также рецидивирующие воспаления, невозможность адекватной гигиены и необходимость создания места перед началом ортодонтического лечения.

Решение об удалении принимается индивидуально на основе результатов обследования и клинической картины.

Зубы мудрости и симметрия лица

По словам ортодонта, данный вопрос беспокоит многих пациентов. Важно понимать, что непрорезавшиеся зубы мудрости не влияют на рост челюстей и не могут изменить симметрию лица. Скелетная асимметрия формируется в детском возрасте и зависит от других факторов, таких как травмы, привычки и особенности развития. Проблемный зуб мудрости может вызвать лишь временное смещение нижней челюсти из-за боли при жевании, которое полностью обратимо.

Когда следует обращаться к врачу

Признаками, требующими консультации стоматолога, являются чувство давления в задних отделах челюсти, затрудненное прорезывание зубов, периодические воспаления или неприятный запах, дискомфорт при открывании рта.

В таких случаях панорамный снимок является простым и надежным способом оценки положения зубов мудрости и связанных с ними рисков. Это помогает принять обоснованное решение о наблюдении или удалении зуба.

«Важно оценивать реальные клинические показания. Зубы мудрости не всегда являются проблемой, но требуют внимания», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.