Ортодонт оценила пользу кокосового масла для зубов

Кокосовое масло не укрепляет зубную эмаль и не может заменить традиционную гигиену полости рта, предупредила кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова. Ранее в Сети стала популярной практика oil pulling — полоскание рта растительным, в том числе кокосовым, маслом как «натуральная» альтернатива привычной чистке зубов.

Вместе с тем Яна Дьячкова согласилась, что кокосовое масло содержит лауриновую кислоту с антимикробными свойствами. По данным некоторых исследований, регулярное полоскание может снижать количество бактерий, включая Streptococcus mutans, связанных с развитием кариеса.

«Однако принципиально важно понимать: снижение количества бактерий — это не то же самое, что укрепление зубной эмали. <…> Кокосовое масло не содержит веществ, способных встроиться в структуру эмали или усилить ее минерализациюперспективе», — подчеркнула Яна Дьячкова в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что масло можно рассматривать лишь как дополнительную гигиеническую практику.

«Масло может временно уменьшать бактериальную нагрузку и способствовать ощущению свежести, но оно не заменяет механическую чистку зубов щеткой, использование межзубных средств, профессиональную гигиену и регулярные профилактические осмотры», — пояснила ортодонт.

Доктор обратила внимание, что пока у медицинского сообщества нет подтвержденных данных, что кокосовое масло способно укреплять эмаль или предотвращать кариес в долгосрочной перспективе.

