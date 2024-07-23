Ортодонт назвала неочевидную причину головных болей

Ортодонт-стоматолог и гнатолог Элина Макаревич заявила, что одной из неочевидных, но частых причин головных болей и искривления позвоночника является неправильный прикус, сообщает «Вечерняя Москва».

Из-за неправильного прикуса также повышается стираемость зубов и образуются сколы, воспаляются десны, может нарушиться жевательная и глотательная функции.

Пациенты редко обращают внимание на функции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) не с эстетической стороны, в то время как, по данным ученых, в каждом втором случае головные боли именно из-за дисфункции ВНЧС. Эта функциональная проблема влияет на все состояние организма, указала врач.

Современная медицина выявляет неправильный прикус при помощи различных исследований: МРТ, конусно-лучевой компьютерной томографии черепа или кондилографии. Лечат его при помощи сплинт-терапии: для пациента изготавливают специальную капу из гипоаллергенных материалов, которая меняет положение нижней челюсти.