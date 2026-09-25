Ортодонт начал прием в поликлинике № 1 Одинцова 24 сентября

Кабинет ортодонтии открылся в стоматологическом отделении поликлиники № 1 на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. Яссин Белаид будет принимать пациентов по четвергам с 15:00 до 20:00. В 2015 году он окончил стоматологический факультет Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко по специальности «Стоматология общей практики», а в 2022 году — ординатуру по ортодонтии в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Ортодонт диагностирует, предупреждает и лечит зубочелюстные аномалии. К нему можно обратиться при неправильном прикусе, скученности зубов или больших промежутках между ними, асимметрии лица из-за положения челюстей, нарушениях дикции, связанных со смыканием зубов, а также для подготовки к протезированию или имплантации. Врач принимает и пациентов с ретенцией или дистопией зубов мудрости. Для коррекции применяют брекет-системы и другие аппараты.

«Исправление прикуса — это не просто вопрос эстетики и красивой улыбки, это фундамент здоровья всей зубочелюстной системы на десятилетия вперед», — отметил заведующий стоматологическим отделением поликлиники Александр Швец.

Поликлиника находится по адресу: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3. Записаться можно в регистратуре стоматологического отделения, через портал Госуслуг, по телефону 122, на портале zdrav.mosreg.ru или в терминалах самозаписи в поликлиниках. Консультации и лечение платные: ортодонтические услуги не входят в базовую программу ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.