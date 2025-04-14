Ординаторы МОНИИАГ приняли участие в международных и Всероссийских конференциях

11 апреля в г. Ташкент (Узбекистан) состоялась IX международная молодежная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии». От лица Московского областного НИИ акушерств и гинекологии (МОНИИАГ) на конференции выступила ординатор первого года обучения Алина Макарик. Она представила слушателям конференции доклад на тему «Рак молочной железы, ассоциированный с беременностью», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это уже не первая победа подмосковных ординаторов на различных конкурсах. В феврале этого года молодые врачи, которые проходят обучение в стенах МОНИИАГ, уже занимали призовые места на всероссийском конкурсе «Перинатальная медицина: взгляд молодых», который проводился в Санкт-Петербурге, что говорит о высоком уровне их теоретической и практической подготовки», — сказала научный руководитель дипломанта конкурса, руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

В работе конференции приняли участие более 20 молодых ученых из России, Узбекистана и Таджикистана. В результате конкурса, проведенного среди представленных материалов по результатам практической работы и научных исследований молодых врачей, доклад ординатора МОНИИАГ был назван в числе трех лучших работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.