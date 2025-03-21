Ординатор МОНИКИ выиграла конкурс молодых ученых на конгрессе по медреабилитации

IV международный конгресс «Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика», прошедший 19–20 марта 2025 года, был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал специалистов для обсуждения современных образовательных технологий и подготовки кадров для медицинской реабилитации, инновационных технологий реабилитации, включая цифровые сервисы и реабилитацию пожилых и детей. Также в рамках конгресса состоялся конкурс молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

От кафедры неврологии МОНИКИ им. Владимирского на конкурсе доклад представила ординатор второго года Анастасия Карпенкова. Ее работа, посвященная технологиям восстановления когнитивных функций пациентов после инсульта с помощью технологий интерфейса «мозг-компьютер» и экзокисти, получила высокие оценки комиссии и заняла первое место.

«Конкурс стал важным этапом в моей научной карьере, где я смогла поделиться идеями и получить обратную связь от экспертов медицинского сообщества. Надеюсь, что мои исследования помогут улучшить методы реабилитации пациентов, и я продолжу развиваться в этой области», — рассказала ординатор второго года кафедры неврологии МОНИКИ Анастасия Карпенкова.

Заведующий кафедрой неврологии МОНИКИ Сергей Котов отметил, что данное исследование демонстрирует глубокое понимание современных задач неврологии и перспективных направлений реабилитации.

«Мы гордимся тем, что наши ординаторы уже на ранних этапах карьеры вносят вклад в развитие медицинской науки», — отметил Котов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.