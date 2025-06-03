Опытный детский кардиолог начал работу в диагностическом центре МОЦОМД

К команде специалистов Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) присоединилась выдающийся организатор здравоохранения, академик РАЕН, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, врач Высшей категории, педиатр, кардиолог, детский кардиолог, инфекционист, профессор кафедр педиатрии РУДН и РНИМУ, заведующая кафедрой детской кардиологии факультета последипломного образования медицинского института Российского Университета Дружбы народов Елена Дегтярева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Специалист более двух десятилетий возглавляла детскую клиническую инфекционную больницу № 6 УЗ САО города Москвы. В 2004 году по ее инициативе было открыто первое в России отделение кардиологии для детей с инфекционной патологией и один из первых в стране дневной стационар. Доктор Дегтярева является автором более 100 научных публикаций, включая 42 статьи в рецензируемых изданиях, 5 методических рекомендаций, 5 монографий и 8 глав в учебных руководствах. Ее научные труды оказали значительное влияние на формирование современных подходов к диагностике и лечению кардиологических заболеваний у детей.

«В сферу деятельности доктора войдет консультативная работа с маленькими пациентами, страдающими различными кардиологическими патологиями, включая врожденные пороки сердца, нарушения ритма, кардиты и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Она также будет заниматься разработкой и внедрением новых методов диагностики и лечения, основанных на последних достижениях мировой медицинской науки», — рассказал заведующий консультативно-диагностическим центром, врач-педиатр Алексей Нестеркин.

Доктор Дегтярева принимает в КДЦ МОЦОМД по средам с 10:00 до 16:00. Попасть на прием к специалисту можно по направлению врача-педиатра. Это обязательное условие для записи пациента в центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.