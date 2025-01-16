Опубликован график работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства в Москве

Жители столицы круглый год могут прививать своих питомцев от бешенства. Власти Москвы на официальном городском сайте опубликовали график работы пунктов, где бесплатно можно поставить прививку животному.

«Вакцинация домашних животных является единственным методом предотвращения распространения бешенства. В столице проходит масштабная кампания по вакцинации против этого опасного заболевания. <…> Дополнительно для удобства жителей города работают временные прививочные пункты в шаговой доступности», — рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

В течение 2025 года в российской столице начнет работать 1800 дополнительных пунктов, где владельцы домашних животных смогут привить их от бешенства.

Бесплатная вакцинация против бешенства для домашних животных в Москве в январе проводится в том числе в пункте прививки на ул. Юннатов, который работает ежедневно без выходных.

Важные ветеринарные лечебницы в Центральном и Северо-Восточном административных округах работают с 9:00 до 21:00 ежедневно.

Столичный комитет ветеринарии разместил интерактивную карту и подробное расписание работы пунктов бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства на весь год. Эту информацию владельцы питомцев могут найти как на официальном портале ведомства, так и в спецпроекте «Как стать суперхозяином».

С приходом теплого сезона ветеринарная служба организует передвижные пункты вакцинации на базе специальных автомобилей. Их можно будет встретить возле мест выгула собак и в различных районах города. Такой формат делает процедуру вакцинации максимально удобной — жители столицы получают возможность привить своих любимцев недалеко от дома, оперативно и совершенно бесплатно.

Специалисты госветслужбы доступны для вызова 24 часа в сутки по телефону +7 495 612⁠-04⁠-25. Они готовы выехать к вам домой для проведения необходимых процедур.