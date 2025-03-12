Опасный укол: Россиян предупредили о возможном летальном исходе от прививки

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева предупредила, что любая вакцина является вмешательством в организм, который может привести к осложнениям в том числе к летальному исходу, сообщает NEWS.ru .

«Прививка может спровоцировать все что угодно, и это настолько непредсказуемо, что даже в самих сертификатах на вакцины заложен определенный процент побочных действий, осложнений, в том числе достаточно серьезных осложнений, вплоть до летального исхода», — заявила врач.

Эксперт отметила, что даже перед обычной прививкой необходимо минимальное обследование. Чтобы исключить предболезненное состояние, перед вакцинацией необходим хотя бы анализ мочи и крови.

В апреле 2022 года в Новосибирской области в реанимации Купинской ЦРБ после прививки от клещевого энцефалита погибла 12-летняя девочка. Мать пострадавшей рассказала, что у дочери выявили менингит, стафилококк, следы прививки и иммунодефицит.

Женщина не осталась в стороне и принялась обвинять врачей в несвоевременной помощи. По ее словам, произошла фальсификация медицинской карты ребенка. В ней был изменен диагноз «серьезный менингит» на «гнойный», а также поставлено неверное время поступления ребенка в больницу.