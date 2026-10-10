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Во всех четырех аэропортах московского региона ввели ограничения на полеты

В четырех аэропортах Московского региона временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Режим работы изменился в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский (Раменское).

В ведомстве подчеркнули, что введенные меры необходимы для обеспечения максимального уровня безопасности полетов гражданской авиации.

Ночью 10 октября аналогичные меры предосторожности действовали еще в трех воздушных гаванях России. Ради безопасности пассажиров Росавиация приостанавливала взлеты и посадки самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска и Бугульмы.

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