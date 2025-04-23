Опасный симптом: врач рассказала, о чем может говорить головная боль

Терапевт Леонтьева: головная боль может говорить о кровоизлиянии или менингите

Врач-терапевт Наталья Леонтьева заявила, что головная боль иногда указывает на очень серьезные проблемы со здоровьем: кровоизлияние в мозг или менингит, сообщает RuNews24.ru .

«Сочетание головной боли, высокой температуры и невозможности наклонить голову вперед может быть признаком менингита. Это опасное инфекционное заболевание, требующее немедленного лечения антибиотиками», — сказала доктор.

По ее словам, одновременно любые изменения в неврологическом статусе также должны насторожить.

Чаще всего головная боль не представляет собой опасности, но если она появилась внезапно и проявилась очень интенсивно, похожа на «удар молнии» или «разрыв», это может быть признаком кровоизлияния — состояния, требующего немедленной госпитализации и лечения.

Кроме того, она может сопровождаться тошнотой, рвотой, невозможностью наклонить голову вперед и потерей сознания.