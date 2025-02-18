Опасный бензоат натрия: почему производители газировки экономят на сахаре
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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, чем вреден бензоат натрия в сладкой газированной воде.
«У нас (в России-ред.) 1,5 года назад ввели акцизы на сладкую газировку и производители стали уходить от использования сахара, чтобы не платить акциз, они стали использовать заменители сахара», — заявил Шапкин во время пресс-конференции о проблемах и перспективах повышения качества и безопасности пищевой продукции на потребительском рынке.
Он подчеркнул, что при этом сахар имеет естественный консервирующий эффект, а сахарозаменители — нет. В итоге применяют бензоат натрия в качестве консерванта.
Шапкин отметил, что бензоат натрия в сочетании с пищевыми красителями в сладкой газировке усиливает вредные эффекты друг друга.
Бензоат натрия — натриевая соль бензойной кислоты. Является пищевой добавкой, относящейся к группе консервантов с номером Е211. Представляет собой белый порошок без запаха или с незначительным запахом бензальдегида.